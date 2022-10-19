نائبة «التنسيقية»: يجب ضخ المزيد من فرص العمل وبرامج الحماية للمواطن

قالت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية قامت بعملية إصلاح اقتصادي في عام 2016، وتحمل الشعب المصري الأعباء وقتها، ثم جاءت جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وكل هذه التداعيات تأثيرها يقع على كاهل المواطن المصري، وجرى العمل على ضخ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص عمل للمواطنين من خلال دعمهم لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

تمويلات كافية لإقامة المشروعات

وأضافت «سمير»، خلال جلسة نقاشية بعنوان «كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر؟» في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب خلق فرص عمل تمكن المواطن الذي لديه رغبة في عمل مشروع أن يقوم بذلك: «لازم نخلي المواطن لا يحمل هم الغد، يعني ندفع له تمويل كافي ومناسب لعمل مشروع».

مساندة صغار المستثمرين

وأوضحت أمين سر لجنة المشروعات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب إعادة الحسابات مرة أخرى وأن يكون الدعم على قيمة العملة والأسعار، ويجب مساندة صغار المستثمرين حتى لا يتعرضون للتعثر: «أنا على طول بتواصل مع اللجنة وأسأل فيه كام حالة تعثرت، لأن الحالة اللي بتتعثر أكيد هتقفل بيوت، وتفقد الأمل، وإحنا مش عاوزين ده خالص، عاوزين المواطن دائما لديه أمل، نحن نستهدف الإنتاج دائما»، موضحة في الوقت ذاته أن توطين الصناعة لن يكون في يوم وليلة، وليس بعصا سحرية، بل يجب إشراك المواطن في برامج التوعية وأهمية مشاركته مع الدولة للخروج من الكثير من المشكلات الاقتصادية».