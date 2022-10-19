القصة الكاملة لوفاة لاعب كرة قدم بكفر الشيخ.. «وقع في الملعب ومات»

توضأ وصلي ثم بدأ في الإحماء استعداداً إلى خوض مباراة كرة قدم على ملاعب القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، ومن ثم سقط على الأرض متوفى في الحال ليصدم جميع زملائه وأصدقائه الذين شهدوا اللحظات الأخيرة في حياته.

وليد قطب، صاحب الـ43 عاماً، ابن محافظة كفر الشيخ، والذي رحل بشكل مفاجئ أثناء خوض مباراة كرة قدم أول أمس الاثنين، دون أن يشكو أي مرض أو تعب.

«كابتن وليد توفي وهو بيلعب كورة حس إنه دايخ وارتاح شوية وقام بعدها ونزل ساجد وخدناه على المستشفى وعملوله صدمات كتير بس كان توفي»، بهذه الكلمات بدأ محمد طنطاوي، أحد أصدقاء الشاب الراحل، وشاهد عيان على الواقعة، حديثه لـ«الوطن».

ويضيف «طنطاوي»، «الكابتن وليد قطب الله يرحمه كان بيشتغل موظف في شركه المياه ولاعب كورة سابق، ومتزوج وعنده أولاد، وكان واخد ملاعب القنطرة استثمار وطورها، وكان محترم ومصلي وعلاقته علاقة مميزة بالجميع، وفاجئنا كلنا برحيله، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

كانت حالة من الحُزن قد خيَّمت على أهالي كفر الشيخ، عقب وفاة وليد قطب، صاحب الـ43 عاماً، والذي رحل بشكل مفاجئ أثناء خوض مباراة كرة قدم.

رواد السوشيال ميديا يتداولون صور الراحل

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور «وليد»، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدمت أيضاً أندية كفر الشيخ وبيلا بخالص التعازى فى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، وليد قطب، لاعب نادي بيلا الأسبق، والذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.