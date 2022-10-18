محافظ كفر الشيخ: مصنع البرلس مشروع واعد صناعيا.. والمحافظة شريك أساسي (حوار) فيه

يعد مشروع الرمال السوداء أحد مشروعات الثروات المعدنية الثقيلة ويقع فى أرض «ملاحة منيسى» بمركز بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، ويقول اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة على موعد مع انطلاقة عملاقة بهذا المشروع المهم، حيث يُقام مصنع فى البرلس لإنتاج العديد من الصناعات المعدنية بمصر، ويوضح المحافظ فى حواره لـ«الوطن» أن هذه المشروعات سيحصد ثمارها الأجيال المقبلة.. وإلى نص الحوار:

ما أهمية مشروع الرمال السوداء والصناعات المستخلصة منه؟

- يعتبر مشروع الرمال السوداء أحد أهم المشروعات لمصر خلال الوقت الراهن بما يشمله من صناعات معدنية ثقيلة تحقق طفرة صناعية كبرى لمصر كانت قد توقفت على مدار السنوات الماضية، ومن شأن هذه المشروعات التى نُفذت بفكر واعد ومستنير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أن تعود بالنفع على أبناء محافظة كفر الشيخ وعلى مصر عموماً والأجيال القادمة.

يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.. والأجيال القادمة ستحصد ثماره

كيف يسهم المشروع فى دعم الصناعة والاقتصاد فى مصر؟

- بالفعل مشروع الرمال السوداء المقام حالياً فى أرض «ملاحة منيسى»، بمركز بلطيم، يعد من القوة الاقتصادية التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى الذى يولى اهتماماً بالغاً بالمشروعات التنموية بالإقليم وفى شتى ربوع مصر وهو يمثل أملاً طال انتظاره 50 عاماً.

هل توجد مصانع أخرى تابعة للمشروع تقوم على استخراج منتجات من الرمال السوداء؟

- بالفعل تم إنشاء مصنع ثانٍ للرمال السوداء فى منطقة البرلس، وتدخل محافظة كفر الشيخ كشريك ضمن هذا المشروع الكبير، وكذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، كما يتم بمشاركة إحدى الشركات الأجنبية العالمية.

الشركات الوطنية أسهمت فى تطوير 50 منزلاً لسكان قرية الشهابية

ما أبرز المعدات التى دخلت الخدمة مجدداً ضمن أعمال مشروع الرمال السوداء؟

- بالطبع توجد معدات كثيرة لها أهمية بالغة ولكن الأهم هو استيراد الكراكة الهولندية «تحيا مصر» العملاقة كأول كراكة فى مصر والعالم تعمل بالطاقة الكهربائية ويبلغ وزنها 550 طناً، حيث تم تصميمها خصيصاً من الشركة المصنعة لها لصالح مشروع الرمال السوداء فى محافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أن الكراكة «تحيا مصر» تبلغ طاقة إنتاجها يومياً 2500 طن رمال سوداء فى الساعة، وهو أمر لم يحدث من قبل، حيث تم نقلها عبر سفينة خرجت من ميناء «روتردام» فى هولندا وصولاً لميناء محافظة الإسكندرية، ثم قطرها لمنطقة بوغاز البرلس، فى مدينة البرلس، بالمحافظة ونقلها إلى أرض المشروع الكبير والثروة الهائلة من الرمال السوداء والصناعات القائمة عليها ودخلت العمل بالمشروع.

ماذا عن الدور التنموى أو المجتمعى للشركات المساهمة بالمشروع بالمحافظة؟

- تمت المشاركة فى عدة أمور مجتمعية لشركات مصرية وطنية، أبرزها تطوير نحو أكثر من 50 منزلاً لسكان قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم كنوع من الدعم ورفع كفاءتها كهدية للمواطنين المستحقين.

أهميته للصناعة

مصنع الرمال السوداء يعمل على استخراج العناصر الثقيلة من الرمال السوداء، المشبعة بعدة عناصر معدنية أهمها الزركون والمونازيت التى تدخل فى صناعات كثيرة ومهمة مثل هياكل السيارات، والسيراميك، والبويات والكريستال، ويوفر آلافاً من فرص العمل من خلال المشروع أو فرص عمل غير مباشرة خارج المشروع، سواء فى عمليات النقل وغيرها، وهو مشروع واعد اقتصادياً.