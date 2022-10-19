«حاتم» حلم بوظيفة حكومية وتحقق حلمه بمسابقة شركة المياه بعد وفاته

رغب «حاتم سيد جهلان» الثلاثينى ابن قرية النجاحية بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا أن يلتحق بعمل حكومى متمسكا بالمقولة الشهيرة «إن فاتك الميرى» فظل يطرق كل الأبواب راغبا بالعمل الحكومي، تصورا أنه سيؤمن مستقبله، فعمله كفرد أمن بإحدى الشركات الخاصة لم يكن يحقق له الأمان فأراد تأمين مستقبله بوظيفة ثابتة وكذلك مستقبل أبنائه وكأنه كان يعلم أنه سيفارقهم قريبا.

التقديم لوظائف شركة المياه

ووفقا لحديث محمد أحمد، ابن عم «حاتم»، لـ«الوطن»، أسرع «حاتم» للتقديم بالوظائف التى أعلنت عنها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا، واختار وظيفة فنى والتى تلائم مؤهله التعليمى وأدى الاختبارات التحريرية والشفوية، داخل معهد الخدمة الاجتماعية بمحافظة قنا وانتظر النتيجة، ليحقق حلمه بالعمل الحكومى.

وفاة حاتم إثر وعكة صحية

ولكن لم يستمر انتظار «حاتم» طويلا فقد أصابته وعكة صحية، أسقطته مغشيا عليه، ليسلم روحه إلى بارئها، أثناء إسعافه ويرحل حاتم عن دنيانا تاركا زوجته وأطفاله وحلما كان يسعى لتحقيقه.

حلم تحقق بعد فوات الأوان

تحقق حلمه فور وفاته، فقد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا نتيجة مسابقة التوظيف، ليحصل «حاتم» على وظيف حكومية فقد كان اسمه بين المقبولين وحقق بها حلمه ولكن بعد فوات الأوان، فلم يجد اسم حاتم من يتسلم عمله بشركة المياه فقد رحل منذ أقل من شهرين.