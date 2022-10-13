تعيينات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.. نجاح 551 متقدما لوظائف 2022

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نجاح 551 متقدما في الاختبار التحريري لشغل عدد من الوظائف، وفقا لإعلان المسابقة رقم 1 لسنة 2022، بواقع 48 لوظيفة أخصائي أمن، و46 «حارس»، و161 عامل تشغيل، و70 فني كهرباء، و5 فني مشروعات، و106 فني ميكانيكا، و100 مراقب أمن، و9 مهندسين صيانة كهرباء، و10 مهندسين ميكانيكا.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتعيين بوظائف 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، نوعية الوظائف المطلوبة للتعيين والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وفقا لإعلان المسابقة على النحو التالي:

مهندس صيانة ميكانيكية

يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام، لا يقل عن جيد جدا بشعبة ميكانيكا قوى - سيارات وجرارات.

مهندس صيانة كهربائية

يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام لا يقل عن جيد جدا بشعبة قوى كهربائية.

مهندس تكنولوجيا معلومات وشبكات

يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام لا يقل عن جيد جدا بشعبة حاسبات، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الشبكات وأمن المعلومات.

مهندس تكنولوجيا معلومات برمجة

يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام لا يقل عن جيد جدا بشعبة الحاسبات، ولديه خبرة في مجال البرمجة، ويفضل أن يكون لديه المعرفة في الربط بين الأنظمة المختلفة عن طريق إيه بي أي ورد برس.

أخصائي أمن

يشترط الحصول على مؤهل عال مناسب بتقدير عام جيد جدا.

فني مشروعات

يشترط الحصول على معهد فني مساحة بتقدير عام لا يقل عن جيد.

فني ميكانيكا

ويشترط الحصول على دبلوم صناعي نظام 3 أو 5 سنوات إحدى شعب الميكانيكا.

فني كهرباء

يشترط الحصول على دبلوم صناعي نظام 3 أو 5 سنوات إحدى شعب الكهرباء.

مراقب أمن

يشترط الحصول على مؤهل متوسط وفوق المتوسط.

عامل تشغيل

يشترط الحصول على شهادة محو الأمية - الابتدائية - الإعدادية.

حارس

يشترط الحصول على شهادة محو الأمية - الابتدائية - الإعدادية.