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تعيينات شركة المياه والصرف بأسيوط.. موعد بدء تلقي التظلمات لوظائف 2021

كتب:

سلامة عامر
03:34 ص | السبت 15 أكتوبر 2022
المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد

المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد

األنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عبر منشور على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بدء تلقي طلبات التظلمات من المتقدمين لشغل وظيفة عامل بالمسابقة رقم 4 لعام 2021 لمحافظة أسيوط من اليوم، ولمدة 6 أيام، بقطاع الموارد البشرية بديوان عام الشركة الكائن في 2 شارع جول جمال المتفرع من شارع الجمهورية خلف أبراج الوطنية، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، على أن يسدد المتظلم مبلغ 200 جنيه قيمة تقديم التظلم لضمان الجدية، على أن يتم رد المبلغ للمقبول تظلمه وإضافة اسمه في كشف الاختبار.

تقديم التظلمات لوظائف 2021 على نموذج معد بقطاع الموارد البشرية

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بتقديم التظلمات علي النموذج المعد لذلك، موضحا به سبب التظلم وعنوانه الذي يتم المراسلة عليه، لافتا إلى أنه سيتم النظر في التظلمات المقدمة من غير المنطبق عليهم شروط المسابقة.

ضمان حسن سير العملية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 

وأكدت الشركة أنه تم إعلان أسماء المتقدمين والمنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم، لافتةً إلى أنه تم توضيح أسباب عدم القبول طبقا للشروط الموضحة بإعلان المسابقة، تطبيقا لمعايير الكفاءة في الاختيار ولضمان حسن سير العملية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.