وظائف للعمل من المنزل براتب يصل إلى 20 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

أعلن موقع «فرصنا» المعني بتوفير فرص عمل في مختلف المجالات، إتاحة وظائف للعمل من المنزل لأصحاب الخبرات المختلفة، التي تتضمن مجموعة من الشروط والمؤهلات كالسن ومستوي الخبرة والجنس المطلوب واللغة وغيرها .

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقاري على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل من المنزل، وجاءت على هذا النحو:

وظائف عمل من المنزل

وذكر «فرصنا» قرابة 7 وظائف خالية، بعضها تناسب التسويق الإلكتروني، والبعض الأخر العمل في مجالات العقارات وهي:

وظيفة مسئول تسويق إلكتروني

اسم الشركة: متجر مصر.

مقر العمل: الزيتون- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: سنتان- ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000- 10000 جنيه مصري.

وظيفة مراجع داخلي

اسم الشركة: شركة هضاب الخليج التجارية.

مقر العمل: التجمع الخامس- القاهرة.

سنين الخبرة: 5- ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية التجارة- المحاسبة والمراجعة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي: 12000- 20000 جنيه مصري.

وظيفة تلي سيلز عقارات

اسم الشركة: امتلك اسطنبول.

مقر العمل: مدينة نصر- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24- 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 1500- 2500 جنيه مصري.

وظيفة مندوب مبيعات عبر الهاتف

اسم الشركة: ووفليشوس .

مقر العمل: القاهرة الجديدة- القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة كاتب محتوي

اسم الشركة: فوكسز تكنولوجي.

مقر العمل: التجمع الأول- التجمع الخامس- الرحاب- القاهرة الجديدة- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 22- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الألسن».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة مسوق إلكتروني

اسم الشركة: New star .

مقر العمل: 15 مايو- الأزبكية- البساتين- التبين- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 5- ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 30- 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1000- 1500 ريال سعودي.

وظيفة مسئول خدمة عملاء وتسويق الكتروني

اسم الشركة: ايديوتيك لابس.

مقر العمل: 15 مايو- الأزبكية- البساتين- التبين- القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي لـ الوظيفة: 4000 جنيه مصري.