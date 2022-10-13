تأجيل محاكمة رئيس شركة المياه والصرف الصحي السابق في دمياط بتهمة الرشوة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، حجز محاكمة رئيس شركة المياه بدمياط السابق في واقعة اتهامه متلبسا برشوة، لجلسة 13 نوفمبر المقبل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد فرج السيد وخالد شكري عثمان.

تقاضي 3 ملايين جنيه رشوة

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، في مايو من العام الماضي، القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، لحصوله على 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من إحدى شركات القطاع الخاص مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.

وكانت الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من أحد المقاولين، يتضرر فيه من قيام رئيس شركة مياه الشرب بدمياط بطلب رشاوى مالية وهدايا مقابل إنهاء أعماله. وبتقنين الإجراءات اللازمة تم إلقاء القبض عليه أثناء تلقيه الرشوة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.