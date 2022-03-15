خريطة فصل الكهرباء عن المنصورة لمدة 6 ساعات يومياً الأسبوع المقبل

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، رئيس الحي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فإنه سيتم فصل التيار الكهربائي لمدة 6 ساعات، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، وذلك ابتداءَ من يوم السبت الموافق 19 مارس 2022 حتى يوم الخميس الموافق 24 مارس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة، للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

مناطق فصل الكهرباء بنطاق غرب المنصورة

وذكرت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة في يوم السبت الموافق 19 مارس، تشمل مناطق «شارع جيهان - الجلاء - مسجد الجمال - الثلاجة - سامية الجمل».

مواعيد فصل الكهرباء على مدار أسبوع

وتشمل المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي لأعمال الصيانة يوم الأحد، كلاً من «شارع سكة سندوب - المدشات - شارع الجميل - القلع التحتاني - شارع سامية الجمل - برج عصفور».

وفي يوم الاثنين، المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي، تتضمن «تقسيم العاملين بالجامعة - الأديب - سكة سندوب - سامية الجمل - عبد السلام عارف».

وتتضمن مناطق انقطاع الكهرباء يوم الثلاثاء، كلاً من «شارع النخلة - شارع جامع البستان من الجلاء - الثانوية - عبد السلام عارف».

وفي يوم الأربعاء، تشمل المناطق المتأثرة بانقطاع التيار «شارع جيهان - شارع المستشفى العام - شارع جامع البستان من الجلاء - الثانوية».

وفي يوم الخميس، تتضمن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار «شارع جيهان والجمهورية - شارع المدشات - شارع أمين السمنودي - شارع الثانوية - جامع البستان».

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية، باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع التيار الكهربائي في المناطق والمواعيد المعلنة.