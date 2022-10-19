برلمانية عن أزمة الدروس الخصوصية: السنتر كان يتقفل الصبح ويفتح بالليل

أكدت أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، حضر اجتماع لجنة التعليم بالمجلس، لافتة إلى أنهم تناقشوا في الأفكار والمقترحات ومنها ترخيص سناتر الدروس الخصوصية، مؤكدة أنه أقر بارتفاع نسب الدروس الخصوصية «السنتر اللي بيتقفل الصبح بيفتح بالليل في مكان تاني».

وأوضحت العادلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن ترخيص سناتر الدروس الخصوصية سيكون من أجل حوكمتها والسيطرة عليها والتحكم فيها، مشيرة إلى أن مدرسي التربية والتعليم يتلقون تدريبات على المناهج الجديدة، وأن الأزمة في الثانوية العامة منذ عامين أن الطلاب يحصلون على كورسات من غير المدرسين في سناتر الدروس الخصوصية وأن ما يحصلون عليه من مناهج خارج ما يتم شرحه على منصات الوزارة.

المشكلة الكبيرة هي عدم ذهاب الطلاب للمدرسة

وتساءلت العادلي بشكل صريح عن عدد الطلاب الذين يذهبون لمدارس التربية والتعليم، معتبرة أن المشكلة الكبيرة هي عدم ذهاب الطلاب للمدرسة.

وأشارت إلى أن الوزير أعلن وجود استراتيجية كاملة ستُعرض على لجنة التعليم، وأنه أكد ضرورة تقييم تجربة تطوير المناهج لقياس الأثر ومعرفة المعدلات لقياس نجاح التجربة من فشلها.