توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي 2022.. اعرف الدروس بالتفصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي، موضحة أن المنهج عبارة عن وحدتين تتناول الوحدة الأولى الأنظمة الحية وتتناول الوحدة الثانية الحركة، مؤكدة في خطة توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2022-2023، أن المنهج به مجموعة من الأنشطة التي تنمي مهارات الطلاب.

توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي

ترصد «الوطن» في السطور التالية، في إطار خدماتها التعليمية توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي، بحسب ما جاء في خريطة توزيع المناهج الدراسية:

الوحدة الأولى:

- الأنظمة الحية

- المفهوم الأول من 1-10-2022 إلى 8-10-2022، ويتناول التكيف والبقاء.

- المفهوم الثاني من 15-10-2022 إلى 22-10-2022، ويتناول كيف تعمل الحوارس؟

- المفهوم الثالث من 29-10-2022 إلى 5-11-2022، ويتناول الضوء وحاسة البصر.

- المفهوم الرابع من 12-11-2022 إلى 19-11-2022، ويتناول التواصل ونقل المعلومات

الوحدة الثانية:

- الحركة

- المفهوم الأول من 26-11-2022 إلى 3-12-2022، ويتناول الحركة والتوقف.

- المفهوم الثاني الطاقة والحركة، من 10-12-2022 إلى 17-12-2022.

- المفهوم الثالث الطاقة والتصادم، من 24-12-2022 إلى 31-12- 2022.

«التعليم»: التقييم والتقويم عمليتين متلازمتين

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة مهمة من التعليمات الخاصة بالمعلمين، مؤكدة ضرورة تنمية واقعية المتعلمين للتعليم بأقصى قدر تسمح به استعداداتهم وقدراتهم واكتشاف القدرات الخاصة والمواهب الجديدة الابتكارية لدى الطلاب، وأن يعرض المعلم أعمال الطلاب في نهاية كل حصة والتحدث عن هذه الأعمال ومكوناتها من عناصر البناء الفني وأسسه كالنقطة والخط واللوم وملامس السطوح والظل والنور والكتلة والحجم والفراغ والمساحة.

وشددت الوزارة أن التقييم والتقويم عمليتين متلازمتين، وهما المرحلة الأهم في دور المعلم أو المعلمة، وهي تقييم وتحديد مدى الاستفادة التي لحقت بالطالب التي تسير في اتجاه موازي لتحقيق أهداف العملية التعليمية.