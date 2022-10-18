برلمانية: طالبنا وزير التعليم بإعادة مناقشة أوضاع سناتر الدروس الخصوصية

قدمت جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لسعة صدره، حيث ناقش مع أعضاء البرلمان اليوم قضايا التعليم في جلسة عامة، وبعد انتهائها استمر الحوار مع لجنة التعليم بالمجلس وانتهى منذ دقائق قليلة، مشيرة إلى أن النواب طالبوا الوزير بإعادة دراسة أوضاع سناتر الدروس الخصوصية.

وأضافت «البيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، أن الوزير قدم رؤية لوضع حلول لكل المشكلات التي تعاني منها الأسرة المصرية، وأبرزها تضخم المناهج الدراسية، خاصة منهج الصف الرابع الابتدائي الذي سبب مشكلة في العام الدراسي الماضي، حيث أشار إلى تغيير المنهج بما يتناسب مع أساليب التفكير والمهارات التعليمية للطلاب.

خطوات إيجابية

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الوزير اتخذ خطوات إيجابية في هذا الصدد، وأعلن أن المنهج يجب أن يتناسب مع الطلاب ومهارات تفكيرهم.

وذكرت أن «حجازي» تناول كل ما يتعلق بملف الدروس الخصوصية، مثل آليات مجموعات التقوية المنعقدة في المدارس، حيث ستتولى جهات مسؤولة داخل المدرسة إدارة هذه المجموعات، بحيث يحصل المدرس على مكافآته بسرعة بدلا من تأخرها عدة أشهر، وسيتم الاستعاضة عن مفهوم الدروس الخصوصية، وتقوية الطلاب الذين يحتاجون مجموعة معينة في مادة محددة.

سناتر الدروس الخصوصية

وأكدت: «تم تناول جزئية سناتر الدروس الخصوصية، وطلبنا إعادة مناقشة هذا الموضوع، إذ أن بعض النواب يريدون فهم مدى ترخيص السناتر، وهذا الشِق مازال يدرس، ونحن نفحص مدى وجود آلية لترخيص السناتر الخاصة».