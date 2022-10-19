في 9 نقاط.. تعرف على مشروع مجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور ببني سويف

بدأت محافظة بني سويف، في تنفيذ مشروع إنشاء موقفين لسيارات الأجرة أسفل محور المستشار عدلي منصور بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري على مساحة 25 ألف متر، وطاقة استيعابية حوالي 700 سيارة بمختلف الأنواع، بهدف تخفيف الضغط على بعض المواقف الحيوية بالمدينة العاصمة، وخلال 7 نقاط نبرز أهم المعلومات عن المشروع.

أهم المعلومات عن مشروع إنشاء مجمع مواقف أسفل محور عدلي منصور ببني سويف

1ـ يقع مجمع المواقف أسفل محور المستشار عدلي منصور بمحافظة بني سويف.

2ـ مساحة مجمع المواقف تتخطى 25 ألف متر مسطح.

3ـ يستوعب المجمع حوالي 572 سيارة مختلفة الأنواع.

4ـ يضم مجمع المواقف 51 محلا وكشك مختلفة المساحات تنتشر بمجمع المواقف وتضم كل المنتجات المختلفة التي تخدم السيارة كذلك الأغذية والمشروبات.

5ـ يضم الموقف منطقة خدمات وسطى تحتوي على: قسم أمن، محطة إطفاء، عيادة، غرفة إدارة، مسجد رجالي ومصلى نسائي، منطقة ATM، مكتب بريد.

6ـ مد خطوط السرفيس للموقف وتحديد المواقف التي سيتم نقلها مع مراعاة البعد المكاني والزماني في ذلك.

7ـ يجرى دراسة استخدام الطاقة الشمسية في كافة الخدمات المتوافرة بمجمع المواقف التي تتطلب الطاقة، مثل: الإنارة، منطقة الخدمات وغيرها، لاستغلال تندات انتظار السيارات والمواطنين ووضع اللوحات الشمسية عليها ، والذي سيعطي قيمة مضافة أخرى للمشروع.

8ـ جرى مراعاة عدد من النقاط الهامة عند تصميم المشروع والذي يتضمن التوسع المستقبلي بالموقف، حتى لا تتكرر المشكلات التي تعرضت لها المواقف القديمة والتي واجهت أية توسعات ضرورية لتخفيف الزحام والتكدسات والقضاء على العشوائيات الناجمة عن ضيق المساحات المتاحة والتي أدت في النهاية إلى سوء الخدمة التي يحصل عليها جمهور المواطنين.

9ـ الغرض الرئيس من المشروع هو رفع العبء عن كاهل المواطن والتيسير عليه، بجانب أن المشروع يعظم من سلسلة القيمة المضافة للموقع أسفل محور المستشار عدلي منصور ضمن رؤية واستراتيجية تنموية تم وضعها للاستغلال الأمثل للمنطقة، بما يدفع بجهود التنمية الشاملة للمجتمع السويفي، كذلك تخفيف الضغط بالمواقف القديمة.