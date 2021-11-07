25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير مجمع المواقف والاطلاع على نسب التنفيذ التي تمت بالمشروع، من أجل تحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل محمد الطيبي السكرتير العام، واللواء محمد صلاح السكرتير العام المساعد، والعقيد هاني مرسي نائب مدير إدارة مرور قنا، والرائد أدهم يوسف رئيس مباحث المرور، والمهندسة ابتسام صموئيل مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بقنا، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس حمادة يس المستشار الهندسي للمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، ومحمد حسن مدير إدارة المواقف، ومحمود صدقي مدير إدارة المواقف.

تفاصيل تطوير مجمع مواقف قنا

أوضح محافظ قنا أن التطوير سيشمل مجمع مواقف مدينة قنا على مساحة 28000 متر ويضم «موقف نجع حمادى ومساحته 7500 متر، موقف دشنا ومساحته 5000 متر، موقف الأتوبيس مساحته 5000 متر، موقف البحر الأحمر ومساحته 10500 متر»، مشيراً إلى أن أعمال التطوير ستشمل «إنشاء هايبر بكل موقف وتجديد وإحلال تاندات ومظلات السيارات، تركيب كاميرات مراقبة، وحدة خدمات للسيارات غسيل وتشحيم ، كاوتش، تجديد السور الخاص بالمواقف ودهانه، تجديد وإحلال دورات المياه ، رصف الأرضيات وإنشاء استراحة للمواطنين، تجديد شبكة الصرف الصحي، إنشاء صيدلية»، بتكلفة إجمالية تقدر بحولي 25 مليون جنيه ممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

المشروع سيحدث سيولة مرورية

وأضاف «الداودي» أن المشروع سوف يسهم في إحداث سيولة مرورية أمام حركة السيارات، لا سيما في أوقات الذروة، كما أنه سيزود بأنظمة مراقبة على أعلى مستوى، فضلا عن إقامة استراحة وكافتيريا ومسجد ومبنى إداري مزود بأحدث النظم التكنولوجية، ومن ثم سيحقق طفرة غير مسبوقة في خدمات النقل بالمحافظة يستفيد منها مليون و800 ألف نسمة تقريبا.