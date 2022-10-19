التموين: إتاحة قمح حر في الأسواق بسعر مناسب.. وتسعير الفينو والعيش السياحي

كشف أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، كواليس قرارات الوزارة بخصوص رغيف الفينو والعيش السياحي، لافتًا إلى أن الوزارة أتاحت للمخابز شراء القمح الحر بعد تقديم طلب لهيئة السلع التموينية للحصول على الأقماح الحرة بسعر 8700 جنيه للطن، معتبرًا أنها إرادة قوية من التموين للدخول في السوق وإتاحة كميات من القمح لتنضبط أسعار الأقماح الحرة نظرًا لدخولها في مكونات الفينو والحلويات والمكرونة.

توفير الدقيق الفاخر بسعر 10 آلاف جنيه للطن

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن بعض مصانع المكرونة المتعاقدة مع وزارة التموين لتوريد المكرونة في السلع التموينية وكان لديها مشكلة في توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% وأن الوزير وجَّها بتوفير الدقيق الفاخر بسعر 10 آلاف جنيه للطن حيث تصل أسعاره خارج وزارة التموين لـ15 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت للمخابز السياحية ومخابز الفينو التقدم بطلب لمديريات التموين بالحصول على الدقيق الفاخر لعمل الخبز السياحي الحر بسعر 1 جنيه للرغيف والفينو 40 جراما بسعر 75 قرشا والفينو 60 جراما بسعر 1 جنيه، مشددًا على أنه طالما حصل على القمح من وزارة التموين بسعر 10 آلاف جنيه للطن أصبح لزامًا عليه الإعلان عن السعر والالتزام به.