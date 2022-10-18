الموقع الرسمي لوزارة التموين يتيح إضافة رقم الموبايل للبطاقة دون مهلة

يواصل الموقع الرسمي لوزارة التموين «دعم مصر»، استقبال الطلبات الخاصة بإضافة رقم الهاتف المحمول على البطاقات التموينية للمواطنين الذين لم يسجلوا حتى الآن، رغم انتهاء المهلة المحددة للتسجيل في 30 سبتمبر الماضي، إذ أكدت الوزارة أن الخدمة حاليا مفتوحة على الموقع، دون تحديد مهلة.

خدمات الموقع الرسمي لوزارة التموين

شهد الموقع الرسمي لوزارة التموين دعم مصر، إتاحة كامل واجهته لإضافة رقم الهاتف المحمول فقط للبطاقة التموينية، مع حذف باقي الخدمات التموينية الأخرى، تسهيلا على المواطنين في إتمام الخطوات.

وتشترط الوزارة، لقبول الرقم أن يكون مسجلا باسم رب الأسرة الصادر باسمه البطاقة التموينية، لدى إحدى شركات المحمول الأربع: فودافون، اتصالات، we، أورنج.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

يستطيع صاحب بطاقة التموين، تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- فتح الموقع الرسمي لوزارة التموين دعم مصر عبر هذا الرابط.

2- ملء خانة رقم البطاقة التموينية المدون على الكارت الذكي، زالمكون من 12 رقما.

3- كتابة رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة.

4- بعد الانتهاء كتابة رقم الهاتف وتأكيد التسجيل، تظهر رسالة بقبول الرقم على السيستم مباشرة، أو مراجعته، أو رفضه نهائيا إذا كان غير مسجل باسم صاحب البطاقة.

ويرفض موقع دعم مصر، قبول الرقم على بطاقة التموين، إذا كان مسجلا باسم أيا من أفراد الأسرة، باستثناء فقط كبار السن الذين تتخطى أعمارهم 65 عاما، إلى جانب السجناء، إذ تقرر قبول تسجيل رقم مسجل باسم أفراد أسرهم، طبقا لتوجيه وزاري باستثناء هذه الفئات فقط.