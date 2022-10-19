أوكرانيا تستهدف جسرًا في خيرسون وروسيا تُسقط 6 صواريخ «هيمارس»

أحداث جديدة تشهدها الأزمة الروسية الأوكرانية، نقلتها قناة «العربية» عن وكالة الأنباء الروسية، مؤكدة إحباط محاولة أوكرانية لقصف جسر «أنتونوفسكي»، في خيرسون.

وأعلن موقع «نوفوستي»، أن الدفاعات الروسية أسقطت 6 صواريخ «هيمارس»، باتجاه خيرسون، وأن الدفاعات الروسية أسقطت طائرة مسيرة قرب مطار «بيلبيك»، في القرم.

سلطات خيرسون تطالب السكان بإخلاء المنازل

وطالبت سلطات خيرسون الموالية لروسيا السكان بإخلاء المنازل في الجانب الأيمن من المدينة بعد القصف، معلنة أن أوكرانيا حشدت قوات كبيرة استعدادا لهجوم وشيك، ونقلت «سكاي نيوز» عن السلطات الموالية لموسكو في منطقة زابوريجيا قولها إن القوات الروسية صدت محاولة أوكرانية للهجوم على المحطة النووية.

استمرار حالة التوتر على الصعيد الميداني

جاء ذلك في ظل استمرار حالة التوتر على الصعيد الميداني بعد إعلان موسكو ضم أربع مناطق أوكرانية عقب إجراء استفتاءات لسكان تلك المقاطعات وجاءت نتيجتها بموافقة السكان على الانضمام للدولة الروسية.

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي واحتلت روسيا أجزاءً واسعة من الأراضي الأوكرانية، قبل أن تنظم استفتاءات لضم مقاطعات أوكرانية للاتحاد الروسي، وسط استمرار القوات الأوكرانية في محاولة استعادة الراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.