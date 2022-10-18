«واشنطن» تتهم «طهران» بالكذب حول المسيرات الإيرانية في أوكرانيا

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، «طهران» بكذب تصريحات مسؤوليها التي نفت فيها استخدام «موسكو»، مسيرة إيرانية لشن هجمات على أوكرانيا، مشيرة إلى وجود أدلة دامغة على استخدام روسيا لطائرات إيرانية دون طيار ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء.

وفي وقت سابق، رصدت السلطات الأوكرانية سلسلة من الهجمات الروسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع «شاهد 136» في الأسابيع القليلة الماضية.

«واشنطن» تهدد بعقوبات للمتعاونين مع برنامج المسيرة الإيرانية

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، للصحفيين، إنه يبدو أن إيران تفكر في بيع مزيد من الأسلحة إلى روسيا، فيما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «فيدانت باتل»، إلى أن «واشنطن» تتفق مع التقييمات البريطانية والفرنسية التي أكدت تزويد إيران «موسكو» بطائرات دون طيار «مسيرة»، بما ينتهك القرار رقم 2231 الصادر عن «مجلس الأمن الدولي»، في 2015.

وكانت «واشنطن»، هددت في وقت سابق، بإجراءات في حق الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية.

وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في اجتماع مع نظرائه في «الاتحاد الأوروبي» بـ«لوكسمبورج»، عبر الفيديو، على توفير المزيد من الدفاعات الجوية لـ«كييف»، وفرض عقوبات على إيران.

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا، تحرير 108 سيدات، غالبيتهن عسكريات، في عملية جديدة لتبادل الأسرى مع روسيا، فيما قالت «موسكو» إن «كييف» أطلقت سراح 100 أسير بينهم 72 بحارا من سفن مدنية روسية محتجزة منذ فبراير الماضي.

96 من أسيرات أوكرانيات

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن 96 من الأسيرات عسكريات، بينهن 37 تم إجلاؤهن من مصنع «آزوفستال» للصلب في «ماريوبول»، والـ 12 الباقيات مدنيات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيتين شملهما الاتفاق رفضتا طواعية العودة إلى أوكرانيا.

وأمس الإثنين، كثف «الاتحاد الأوروبي»، دعمه العسكري لـ«كييف» مع إطلاقه مهمة «التدريب العسكري الأوروبي الأوكراني»، بهدف تدريب 15 ألف جندي أوكراني، وتخصيص تمويل جديد قدره 500 مليون يورو لإمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في تغريدة، إن «الاتحاد الأوروبي»، رفع المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى 3.1 مليارات يورو «3 مليارات دولار»، مضيفا إن هجمات «موسكو» العشوائية الأخيرة لن تزعزع التصميم على دعم أوكرانيا، ومن المقرر بدء التدريب في نوفمبر المقبل وستبلغ ميزانيته حوالي 105 ملايين يورو لفترة أولية من عامين.

بيلاروسيا: نشر وحدات روسية في 4 مواقع تدريب

وكانت وزارة دفاع بيلاروسيا، أعلنت في وقت سابق، نشر 9000 جندي روسي و170 دبابة و100 قطعة أسلحة ومدافع هاون يزيد عيارها عن 100 ملم في بيلاروسيا، في إطار إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين البلدين.

وقال مستشار وزير الدفاع البيلاروسي للتعاون العسكري الدولي فاليري ريفينكو، عبر «تليجرام»، إن الوحدات الروسية ستنشر في 4 مواقع تدريب، حيث ستشارك في تدريبات «الرماية-إطلاق صواريخ مضادة للطائرات».

جروسي يعرب عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي مجددا

بدورها، أعربت «وكالة الطاقة الذرية» عن ثقتها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة منطقة آمنة حول محطة «زابوريجيا»، الذرية قبل نهاية 2022، وأشار المدير العام للوكالة رفائيل جروسي، للصحفيين، إلى حوار جيد مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولدويمير زيلينسكي، معربًا عن رغبته في لقاء بوتين مجددا، وبأسرع وقت ممكن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.