أوكرانيا تحذر من «وضع خطير» بعد القصف الروسي لمنشآت الطاقة

حذرت أوكرانيا من وضع خطير بعد الضربات الروسية الأخيرة على محطات توليد الكهرباء، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي مع اقتراب الشتاء.

وقال المسؤول في الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشنكو، في تصريحات تليفزيونية، «الوضع خطير الآن في كل أنحاء أوكرانيا، لأن منطقتنا تعتمد على بعضها»، مؤكدا ضرورة أن تستعد البلاد لاحتمال انقطاع خدمات الكهرباء والمياه والتدفئة، حسب قناة «فرانس 24».

زيلينسكي: القصف الروسي دمر 30% من محطات الطاقة

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف الروسي دمر 30% من محطات الطاقة خلال أسبوع واحد، ما تسبب في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في البلاد، موضحا في تغريدة عبر تويتر «منذ 10 أكتوبر، دُمرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب في أعطال هائلة في كل أنحاء البلاد»، لافتا إلى أنه «لم يعد هناك مجال للتفاوض مع روسيا».

محققون ألمان يرجحون فرضية تفجير «نورد ستريم»

ومع استمرار التحقيقات حول تسريبات خطوط «نورد ستريم» في بحر البلطيق، الشهر الماضي، رجح محققون ألمان أن تكون التسريبات ناجمة عن عمل تخريبي بعبوة ناسفة، في تأكيد لنتائج أولية مماثلة توصلت إليها السويد.

ولم يتمكن المحققون من التحديد بشكل قاطع الجبهة المشتبه فيها، لكن بعض المسؤولين الألمان افترضوا أن تكون روسيا وراء التفجير، حسبما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مصادر مطلعة على مسار التحقيقات.

واستبعد مسؤولون ألمان أن يكون التخريب ناتدا عن غواصة عسكرية، مستشهدين بعمق المياه الضحل نسبيا، والمراقبة الوثيقة للغواصات التي تجريها أساطيل الناتو في المنطقة.