دوي انفجارات ضخمة في «ميكولايف» جنوبي أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، عن دوي انفجارات ضخمة في مدينة «ميكولايف» الواقعة جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قال في وقت سابق، إن، «موسكو» تعول على الطائرات بدون طيار الإيرانية المفخخة «المسيرات» لضرب أهداف أوكرانية، مضيفا إن الأزمة ستطول كما هو دعم «واشنطن» لـ «كييف».

وأدانت السلطات الكندية، سلسلة الهجمات الروسية بمسيرات إيرانية على أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«سبيس إكس» تسحب طلبها لـ«البنتاجون» بشأن تمويل «ستارلينك» في أوكرانيا

من جانبه، أعلن مؤسس شركة «سبيس إكس» الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن شركته قد سحبت طلبها لوزارة الدفاع «البنتاجون» بشأن تمويل عمل منظومة أقمار الاتصالات في أوكرانيا «ستارلينك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أكدت أنها تدرس المشاركة في تمويل «ستارلينك»، وقال مسؤول بالوزراة في حديث لوكالة أنباء «ريا نوفوستي»، إن «الدفاع» تدرس كافة الخيارات المتاحة، وهذا أحد الخيارات المحتملة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول عسكري في «البنتاجون»، إن لدى الوزراة علاقات متينة مع «سبيس إكس» لتموين حاجات «واشنطن» في أوكرانيا وآي مكان آخر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بلينكن: مساعدات «واشنطن» لأوكرانيا هدفها منع نشوب نزاعات

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى أن مساعدات «واشنطن» لأوكرانيا هدفها منع نشوب نزاعات بمناطق أخرى، وقال إن لا يمكن السماح للعالم بالبقاء بدون قيادة بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح بلينكن في حديث بـ«جامعة ستانفورد» الأمريكية، أن الوضع حول الأزمة الأوكرانية يقوض المبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة «الأمم المتحدة»، مشيرا إلى وجود خطر فتح «صندوق باندورا».