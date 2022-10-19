رياح نشطة وجو بارد في كفر الشيخ.. وتعليمات بالاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

تشهد سواحل محافظة كفر الشيخ، اليوم، نشاط لحركة الرياح الغربية الشرقية على سواحل المحافظة، وباقي المدن في الإقليم، خاصة الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط، كما تظهر السحب المنخفضة في السماء، ويكون الطقس مائل للبرودة ليلا على أنحاء المحافظة كافة.

استعداد للمخاطر والسيول

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه رؤساء المدن والقرى بالمحافظة، وكذلك رؤساء المصالح الحكومية، بالتنسيق الدائم من خلال مسؤول غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، تحسبا لهطول أمطار أو نشاط للرياح بما يتطلب قص الأشجار المرتفعة على الطرق الرئيسية، ورفع أي كميات من الأمطار داخل المدن أو عبر الطرق وسواحل البرلس، حماية للمواطنين.

التواصل في حالة الأزمات

يذكر أنّ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خصص من خلال غرفة عمليات أزمات ديوان المحافظة، أرقاما لتلقي أي شكاوى من قبل المواطنين أو الإبلاغ عن أي طوارئ عن حالة الطقس، من خلال رقم الخط الساخن 114، أو من خلال الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية برقم 0473220792.