أسعار الخضروات اليوم الخميس 20-10-2022 في الأسواق المصرية

تمد الخضروات الجسم بالعديد من الفوائد والفيتامينات المهمة التي تقوي المناعة، فهي مصدر غني لفيتامين أ وج وهـ والبوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والحديد وغيرها من الأحماض ومضادات الأكسدة، كما أنها تساعد على زيادة الإحساس بالشبع، ما يساعد على خسارة الوزن فهي منخفضة السعرات الحرارية.

وتختلف أسعار الخضروات بين اليوم والتالي، ويعلن الموقع الإلكتروني لسوق العبور الأسعار الجديدة، كما تقدم الوطن جولة في الأسواق صباحًا كالتالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل البروكلي بين 5 و8 جنيهات للكيلو.

سجلت الكوسة بين 4 و6.5 جنيه.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه.

سجلت الفاصوليا بين 5 و11 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5 جنيهات.

سجل الفلفل الحامي بين 3.5 و5 جنيهات.

وسجل الفلفل الألوان بين 12 و20 جنيهًا.

سجل سعر الباذنجان الرومي بين 3.5 و5 جنيهات.

سجل الباذنجان البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الطماطم بين 6.5 جنيهات و8 جنيهات.

وسجلت البطاطس سعر يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

سجلت البامية بين 16 و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو السبانخ بين 9 جنيهات و11 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

سجل كيلو البنجر بين 2 و4 جنيهات.

سجلت الملوخية بين جنيهين و3 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

واختلفت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية على النحو التالي:

سجل سعر كيلو البصل بين 5 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفاصوليا سعر يتراوح بين 12 و15 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو الفلفل الألوان بين 25 و27 جنيهًا.

سجل سعر حبة الكرنب بين 20 جنيهًا و25 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الطماطم بين 8 و9 جنيهات.

سجل سعر حزمة الجرجير بين جنيه وجنيهين.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 7 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الجزر بين 5 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو البطاطا الحلوة 6 جنيهات.

سجل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.