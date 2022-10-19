أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 19-10-2022 في الأسواق المصرية

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، أسعار الخضروات المختلفة التي لا غنى عنها في أي بيت مصري حيث يسعى المواطنون وتجار الجملة لمتابعتها بشكل يومي فهي من أهم السلع التي يحتاجها المصريون.

وتقدم «الوطن» في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في سوق العبور والأسواق المحلية وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 19 أكتوبر، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر الباذنجان الرومي بين 3.5 إلى 5 جنيهات، كما سجل الباذنجان البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و4.75 جنيه، وسجلت البطاطس سعر يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه وفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وسجل البروكلي بين 5 و8 جنيهات للكيلو، كما سجلت الكوسة بين 4 و6.5 جنيه، وسجلت الفاصوليا بين 5 و11 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، أما الفلفل الحامي سجل بين 3.5 و5 جنيهات، وسجل الفلفل الألوان بين 12 و20 جنيها، وسجلت البامية بين 16 و20 جنيها.

وتراوح سعر اللفت بين 1.5 إلى 2.5 جنيه، وسجل كيلو البنجر بين 2 إلى 4 جنيهات، وسجلت الملوخية بين 2 إلى 3 جنيهات، ووصل سعر القرنبيط القطعة الواحدة وزن 2 كيلو بين 3 إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

سجل سعر كيلو البطاطس بين 7 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر بين 5 و7 جنيهات، واستقرت البطاطا الحلوة عند 6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البصل بين 5 و6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الطماطم بين 4 و6 جنيهات، وسجلت الفاصوليا سعر يتراوح بين 12 و18 جنيها، كما سجل سعر حزمة الجرجير بين جنيه وجنيهين، وكيلو الفلفل الألوان بين 16 و22 جنيها، وذلك وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» في الأسواق.