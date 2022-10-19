الرئاسة: مصنع الرمال السوداء الأحدث من نوعه في العالم.. ويدعم التنمية الشاملة

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس في محافظة كفرالشيخ، حسب ما أفادت «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

افتتاح مصنع الرمال السوداء

وبحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإنّ مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم، حيث يستخدم تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويحقق القيمة المضافة للمعادن، فضلا عن فتح الآفاق أمام استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنّ مصنع الرمال السوداء إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى، التي تُعظّم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية والاستغلال الأمثل لها.