رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الرئاسة: مصنع الرمال السوداء الأحدث من نوعه في العالم.. ويدعم التنمية الشاملة

كتب:

محمد عزالدين
09:16 ص | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
مصنع الرمال السوداء

مصنع الرمال السوداء

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس في محافظة كفرالشيخ، حسب ما أفادت «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

افتتاح مصنع الرمال السوداء

وبحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإنّ مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم، حيث يستخدم تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويحقق القيمة المضافة للمعادن، فضلا عن فتح الآفاق أمام استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنّ مصنع الرمال السوداء إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى، التي تُعظّم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية والاستغلال الأمثل لها.

اقرأ المزيد:

السيسي يفتتح مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ اليوم

خبير: الرمال السوداء في مصر قيمة مضافة وفرص قوية للاقتصاد

خبير: الرمال السوداء في مصر قيمة مضافة وفرص قوية لدعم الاقتصاد 

مصر تنتهي من أضخم مشروع لاستغلال «الرمال السوداء»: يوفر مواد خام لـ49 «صناعة استراتيجية»

«طاقة النواب» تؤجل قانون الرمال السوداء.. وتقرر زيارة مشروع بنبان

شعبة الهواتف المحمولة: مصر لديها كنز الرمال السوداء لجذب المصنعين

توقيع عقد استغلال 50 فدانا لتوسعات مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ
بقلم محمد عزالدين