أستاذ علوم سياسية: «حياة كريمة» درة تاج المشروع الوطني للرئيس السيسي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ مبادرة حياة كريمة من أهم المشروعات التي قطعت فيها الدولة شوطا كبيرًا؛ بهدف إعادة تغيير وضع الحياة في الريف المصري، وإحداث طفرة كبيرة به بعد سنوات طويلة من الثبات، معتبرا أنّه «درة تاج المشروع الوطني للرئيس عبدالفتاح السيسي».

سياسي: حياة كريمة أكدت قدرة تلاحم أجهزة الدولة

وأضاف «فهمي» في حديثه مع «الوطن»، أنّ القضية ليست في البنية الأساسية أو إدخال المياه والصرف الصحي أو إقامة المشروعات أو إصلاح الطرق، لكن هناك عدة زوايا أخرى لمشروع حياة كريمة باعتباره الأكبر والأضخم، حيث أكدت المبادرة قدرة وتلاحم أجهزة الدولة على الانخراط في المشروع الوطني الكبير والذي شمل مراحل عدة في الإنجاز، وشهد إشادات عالمية.

فهمي: الرئيس السيسي أولى التركيز على الاهتمام بالإنسان

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنّ الأمر الآخر هو إحداث الطفرة في حياة الفلاح المصري، وهو ما بدأ التركيز عليه منذ بداية عهد الرئيس السيسي، الذي أولى في برنامجه الاهتمام بالإنسان عامة.

وأكد أنّ مشروع «حياة كريمة» يشكل انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة، في ظل المشروعات الأخرى المرتبطة بتغيير أنماط الحياة للفلاح المصري، الذي يحق له أن ينعم بمزيد من الخدمات الميسورة، فضلا عن ارتباطه بمنظومة المظلة الاجتماعية للمشروعات الأخرى وتوفير الخدمات المباشرة لها.