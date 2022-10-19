«حياة كريمة» ترسم البسمة على وجوه طلاب مدرسة «أبورقبة» في المنوفية

استعرضت فضائية «dmc» فرحة الطلاب والأهالي، بافتتاح مدرسة قرية أبورقبة بمركز أشمون في المنوفية، لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد بعد تجديدها بواسطة مبادرة «حياة كريمة»، وإنشاء جناحًا جديدًا في المدرسة ليصبح عدد فصولها 36 فصلًا بدلًا من 18 فصلًا فقط وتنفيذ عمليات إحلال وتجديد للمباني القديمة في المدرسة.

تخفيف كثافة الطلاب في الفصول

وساهمت مبادرة حياة كريمة في تخفيف الكثافات الطلابية بمدارس مركز أشمون من 75 طالبًا لكل فصل إلى 45 طالبًا فقط، بعد خضوع 90 مدرسة بالمركز للصيانة الشاملة والتجديدات وإنشاء فصول جديدة وإحلال كلي وجزئي وتوسعة وإنشاء أجنحة جديدة، مع مد المدارس بالسبورات الذكية والمعامل وكل ما يخدم العملية التعليمية.

وسرت حالة من الفرحة بين الطلاب أثناء العملية التعليمية مع سهولة استخدام التابلت والوصول للمعلومات بصورة أفضل واستخدام الشاشات التفاعلية لضمان تفاعل للطالب مع المعلم خلال الحصة، فضلًا عن إنشاء ملاعب سلة وكرة يد وكرة قدم في بعض المدارس.