عضو بـ«الأعلى للجامعات» يوضح تفاصيل مقترح تقليص سنوات الدراسة بكليات التربية

كشف الدكتور ماجد أبو العنين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، وعضو لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، تفاصيل مقترح تقليل سنوات الدراسة بكليات التربية لتصبح «3 سنوات + سنة تدريب»، بدلاً من 4 سنوات وسنة تدريب، مشيرًا إلى أن المقترح يهدف إلى إعادة تنظيم الساعات الدراسية، من أجل منع التأثير على الطلاب في كليات التربية بزيادة عام إضافي، من خلال ضغط المقررات الدراسية ليتم منحها للطلاب خلال فترة زمنية يستطيع من بعدها التخرج والانخراط لسوق العمل.

ضغط المناهج في 3 سنوات

وأوضح عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل المقترح، قائلاً: «الأصل في الموضوع هو التدريب الميداني وحتى لا يضار الطلاب بزيادة عام دراسي خامس، سيتم ضغط الجزء التدريسي بنفس المنهج ليكون على مدار 3 سنوات إلى جانب سنة للتدريب الميداني.

تنظيم الجامعات

وتابع، أن الهدف من التعديل، هو أن يتم ضم كل ما يتعلق بالتدريب الميداني والتدريس المصغر في العام الرابع وأن يتم إتاحة الفرصة للطلاب للانخراط في سوق العمل محلياً دولياً وكذلك إعادة كليات التربية لرونقها بعد تراجع نسب الإقبال عليها، لافتًا إلى عدم اختصار سنوات الدراسة ولكن ما سيتم هو إعادة تنظيم تلك السنوات.