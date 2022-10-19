«الأعلى للجامعات» يناقش ملفات مهمة الأسبوع المقبل.. منها مواعيد الامتحانات

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، مطلع الأسبوع المقبل الاجتماع الدوري للمجلس بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات المختلفة، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والمجلس، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي.

الأعلى للجامعات الحكومية

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري مواعيد الامتحانات، وكذلك متابعة انتظام العمل للفصل الدراسي الأول وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ومتابعة انتظام خطة عمل الأنشطة الطلابية، ومتابعة انتظام المل بالجامعات الأهلية، والتأكيد على متابعة الاستعدادات المتعلقة بانتخابات الاتحادات الطلابية، وكذلك متابعة استعدادات الجامعات للمشاركة على هامش مؤتمر المناخ COP27 المقرر أن تستضيفه مصر نوفمبر المقبل، ومتابعة جاهزية المستشفيات الجامعية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي.

انتظام الدراسة في الجامعات

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».