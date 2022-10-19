وكيل تعليم مطروح: برامج لتحسين مستوى اللغة لدى الطلاب في مدارس العلمين

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، خلال زيارته لإدارة العلمين لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس الإدارة، اجتماعًا مع مديري مدارس العلمين بكافة المراحل في قاعة الاجتماعات بمقر ديوان عام الإدارة بمجمع الخدمات الحكومية المتكاملة في سيدي عبدالرحمن، بحضور سحر الحناوي مدير إدارة العلمين ومسعد بدوي وكيل الوزارة ورؤساء الأقسام.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، لمديري المدارس إن انتظام العملية التعليمية أمر ضروري لا يجوز التقصير أو الإهمال فيه، مؤكدًا ضرورة تنفيذ وإعداد تقارير دورية عن حالة المدرسة بصورة دورية وتكثيف الإشراف اليومي بالمدارس، خاصة في أثناء دخول وخروج الطلاب وخلال الفسحة وذلك حفاظًا على سلامتهم.

برامج لتحسين المستوى اللغوي لتلاميذ المدارس

ووجه وكيل تعليم مطروح في بيان للحضور، بتنظيم برامج إثرائية وعلاجية لتحسين المستوى اللغوي للطلاب وتفعيل القرائية مع معلمي اللغة العربية، وأوضح أن ذلك يأتي فى ضوء الجهود التىي تبذلها المديرية للارتقاء بمستوى القراءة والكتابة لدى جميع الطلاب علي ىمستوى 820 مدرسة بنطاق المحافظة.

المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة

ووجه وكيل تعليم مطروح، جميع الحضور في مدارس العلمين بضرورة بذل كافة الجهود الممكنة وتعاون الجميع لإكساب الطلاب الخبرات والمهارات اللازمة، من خلال التركيز على أهداف الدرس والتدريب على الأنشطة المختلفة من أجل تقديم منتج تربوي متميز قادر على تحمل المسؤولية، والارتقاء بمستوى التلاميذ في المدارس، ودعم المواهب، ومساندة المتفوقين وتحفيزهم، والعمل على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.