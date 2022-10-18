«تعليم مطروح»: نشجع صناعة المشغولات البدوية في المدارس الفنية

أشاد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بمهارة بسمة رضا محمد، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الفني الصناعي بقسم المشغولات اليدوية الصوفية البدوية، في مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات، وبراعتها في الأعمال اليدوية، وذلك بعد عرض مشغولاتها من الصوف البرقي يدويًا عليه.

وثمّن وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، مهارات طالبات فصل المشغولات اليدوية والذي جري انشائه منذ ثلاث سنوات، بالتعاون المثمر مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بمركز بحوث الصحراء، مقدمًا الشكر لمعلمات القسم سعدية لبيب ورحاب صدقي ونيفين عبدالمنعم ومدير المدرسة الفنية بنات دعاء عطية، مشددا على أنهم يستهدفون المشاركة معارض وزارة التضامن للترويج لهذه المنتجات.

تعظيم صناعة المشغولات اليدوية بمطروح

وقال وكيل تعليم مطروح في بيان، إن المديرية تستهدف ضمن خطة العمل للعام الدراسي الجديد خلال المرحلة المقبله تعظيم ودعم صناعة المشغولات اليدوية البدوية، والتي تمثل خير نموذج للتعبير عن التراث في مطروح.

عرض المنتجات والترويج لها

وأضاف أن هناك توجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتوفير فرص عمل حقيقية للطالبات، وعرض منتجات المشغولات اليدوية، والترويج لها بشكل يحقق الانتشار، خاصة أن مطروح تتميز بوجود أجود أنواع الأغنام في مصر من سلالة البرقي، والتي نستفيد منها بالأصواف، وتعليم الفتيات صناعة السجاد والمفروشات والملابس اليدوية، ودعم المتميزين منهم وتنظيم معارض لعرض منتجاتهم والمشاركة في المعارض التي تجريها المحافظة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي.