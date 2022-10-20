«المجلس العالمي»: الذهب استثمار بسيط تاريخيا ويحفظ قيمة الأموال

قال مجلس الذهب العالمي، إن المعدن الأصفر حافظ تاريخيا على المال، وساعده على النمو، ما وفر الاستقرار المالي عبر الأجيال، ويمكن جني أرباح من ارتفاع أسعاره، أوقات ارتفاع الطلب على المجوهرات والإلكترونيات.

الذهب في الأوقات المضطربة

يرى «المجلس» في مذكرة بحثية، أن في الأوقات المضطربة، بما في ذلك عندما يكون التضخم مرتفعًا، يميل الذهب تحقيق إلى الأداء الأفضل، غالبًا ما يشتريه المستثمرون للحصول على ملاذ آمن لمدخراتهم، وعادة، كلما انخفضت المخزونات، كان الذهب أفضل سعرا للبيع.

استثمار بسيط للأوقات المعقدة

يشير «المجلس» إلى أن الذهب استثمار بسيط للأوقات المعقدة، ويعتبر معدن نادر، وبالتالي فإن تسعيره قائم على العرض والطلب، دون الاعتماد على أداء شركة أو بنك.

السبائك أفضل للاستثمار

ينصح «المجلس» الراغبين في الاستثمار، بشراء السبائك أو ما تعرف بـ«القضبان»، نظرا لأن تكاليف تصنيعها منخفضة، بعكس المشغولات ذات تكاليف التصنيع المرتفعة، حتى لو كانت كمية الذهب هي نفسها.

الشراء من ذوي السمعة الطيبة

يلفت مجلس الذهب العالمي، إلى أهمية شراء الذهب من تجار ذوي مصداقية وموثوقية، على أن يقوم المشتري بتخزينه عبر وضعه في صندوق مستأجر في أحد البنوك، أو في خزينة احترافية.

يذكر أن الذهب يتميز بتنوع الطلب عليه من قبل عدة قطاعات رئيسية مثل صناعة المجوهرات التي تستحوذ على 40% من المعدن النفيس، وقطاع الاستثمار بنسبة 40%، البنوك المركزية بنسبة 17%، و3% لقطاع التكنولوجيا.