سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022.. انخفاض جديد

انخفاض جديد شهدته أسعار الذهب في منتصف معاملات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر في البورصات العالمية، إذ خسر سعر الأوقية نحو 8 دولارات مقارنه بصباح اليوم، لتسجل الآن 1652 دولارا، مقابل 1660 دولارا صباح اليوم، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 1109 جنيهات.

أسعار الذهب الآن

وترصد «الوطن» في إطار المتابعات اللحظية على أسعار الذهب في البورصات العالمية وتأثيرها على السوق المحلي، لذا نقدم سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة والجنيه الذهب وفق النشرة السعرية لشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب اليوم

ووفق النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب، جاءت أسعار الأعيرة المختلفة كالآتي:

سعر الأوقية 1652 دولارًا.

عيار 21 بسعر 1109 جنيهات.

عيار 24 بسعر 1261.4 جنيه.

عيار 18 بسعر 950.7 جنيه.

عيار 14 بسعر 741.4 جنيه.

الجنيه الذهب بسعر 8872 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع الجرام من عيار 21 نحو 3 جنيهات، ليباع الآن في محلات الصاغة بسعر 1109 جنيهات، بينما سجل صباح اليوم 1114 جنيها.

وهو من الأعيرة الأكثر شعبية التي ترتفع عليها عمليات البحث بشكل يومي، بسبب انخفاض سعر المصنعية مقارنة بالأعيرة الأخرى، التي تتراوح بين 90 إلي 120 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 24 جنيها، ليسجل الان بدون إضافة مصنعية أو دمغة أو ضريبة، نحو 8872 جنيها، مقابل 8896 جنيها، بينما خسر عيار 24 نحو 3.4 جنيه، ليباع الآن الجرام بنحو 1267.4 جنيه، مقابل 1270.8 جنيه صباح اليوم.

بينما سجل عيار 18 الآن نحو 950.7 جنيه مقابل 953 جنيها صباح اليوم، أما عيار 14 وهو الأحدث في السوق المحلي فيباع الجرام 741.4 جنيه مقابل 743.5 جنيه في بداية معاملات اليوم.