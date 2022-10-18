يتجه العديد من الأشخاص للادخار والاستثمار وشراء أوقية الذهب والاحتفاظ بها لحين ارتفاع أسعاره بشكل كبير وبيعه لتحقيق الربح، خاصة ممن يريدون الاستثمار بطرق آمنة لا مغامرة فيها وفق ما ينصح به خبراء الذهب.

وفي السطور التالية، وللراغبين في الاستثمار في الذهب، نعرض فيما يلي، سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 في مصر.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 في مصر

ووصل سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر إلى نحو 32570 جنيها بما يعادل 1657 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1264 جنيها للبيع، و1267 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1106 جنيهات للبيع، و 1109 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8848 جنيها للبيع، و8872 جنيها للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب مليون و264 ألف جنيه للبيع، وسجل نحو مليون و267 ألف و429 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر، كما يلي:

كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 1047 جنيها بما يعادل 53.27 دولار.

وسج جرام الذهب عيار 21 نحو 916.38 جنيه بما يعادل 46.61 دولار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 785.46 جنيه بما يعادل 39.95 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو7331 جنيها بما يعادل 372.90 دولار.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو مليون و47 ألف و269 جنيها بما يعادل 53 ألف و270 دولارا.