توقعات بتراجع أسعار الذهب بضغوط من الدولار وسعر الفائدة

استقرت أسعار الذهب حول 1650 دولارًا للأوقية في تداولات هادئة اليوم الأربعاء، رغم ضغوط التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة للقضاء على التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع سعر الفائدة فوق 4.75% إذا استمر التضخم الأساسي في النمو.

الدولار ملاذ آمن

استمر الذهب أيضًا في الأداء الضعيف كأصل آمن على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة والمخاطر المتزايدة من الركود العالمي، حيث دفع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، المستثمرين إلى البحث عن ملاذ في الدولار.

وفي روسيا، أعلن البنك المركزي، أنه لا يرى حاجة لزيادة حيازات الذهب في احتياطاته وسط مناشدات من شركات تعدين الذهب لمزيد من مشتريات الدولة، في الوقت الذي يصارعون فيه العقوبات الغربية.

توقعات بتراجع الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند مستوى 1624.89 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1570.49 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

في السوق المحلية، استقر سعر الذهب مسجلاً في محلات الصاغة المصرية 1267 جنيهًا لعيار 24، و1109 جنيهات لعيار 21، و951 جنيهًا لعيار 18، و739 جنيهًا لعيار 14، والجنيه الذهب سجل نحو 8872 جنيهًا (8 جرامات عيار 21).