مدير «الخدمة الوطنية»: الرمال السوداء «منحة ربانية» اكتشفتها إرادة سياسية واعية

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنّ كثير من ثروات مصر التعدينية ظلت لعقود كثيرة غير مستغلة دون استفادة، ومنها الرمال السوداء، موضحا أنّها منحة ربانية جادت بها شواطئنا الساحلية عند مصبات نهر النيل وفي عدد من الأماكن الأخرى مثل بحيرة ناصر، وأُعيد اكتشافها مرة أخرى بإرادة سياسية واعية مؤمنة بقدرات بلدها وقدرات أبنائها، ورؤية وطنية ثاقبة نحو استشراف المستقبل.

الرمال السوداء قيمة مضافة في الصناعات التعدينية

وأضاف «أبوالمجد»، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس في كفرالشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، أحد المشروعات التعدينية الصناعية الجديدة الواعدة، متابعا: «يسعدنا تشريفكم اليوم لإعطاء إشارة البدء لتدشين مشروع تركيز وفصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، أحد المشروعات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذي سيكون قيمة مضافة في مجال الصناعات التعدينية، ما يرفع معدلات النمو الاقتصادي ارتباطا باتجاه الدولة الداعم للاستثمار بالقطاع الصناعي في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم».

وبحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإنّ مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم، حيث يستخدم تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويحقق القيمة المضافة للمعادن، فضلا عن فتح الآفاق أمام استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.