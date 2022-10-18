درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 18-10-2022 في مصر.. استقرار حالة الطقس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر طقس معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، ومائل للحرارة على مدن جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها بالأمس، أن انخفاض درجات الحرارة تتم بصورة تدريجية يوميا، وذلك وفق السمات المناخية لفصل الخريف، حتى نصل لبداية فصل الشتاء حيث تستقر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الفرق بين درجات الحرارة صباحا وليلا، بقيم 8-9 درجات، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 29- 20.

6 أكتوبر 28- 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 21.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 29 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 28 - 21.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 26 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25- 19.

السلوم 25- 17.

سيوة 28- 17.

العريش 29 - 21.

رفح 29- 21.

الطور 30- 21.

كاترين 26 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 30- 15.

طابا 30- 22.

نويبع 30- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 31-23

الفيوم 30- 20

بني سويف 30- 19

المنيا 31 - 19

أسيوط 31 - 18

سوهاج 32- 20

قنا 34- 20

الأقصر 35- 21

أسوان 36- 22

الوادي الجديد 34- 20

أبو سمبل 34- 22

أبو رماد 32 - 23

رأس حدربة 31 - 22.