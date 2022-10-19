مدير «الخدمة الوطنية»: نمتلك أكبر الاحتياطيات من الرمال السوداء بالعالم

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الرمال السوداء عبارة عن رواسب شاطئية تكونت عند مصبات الأنهار بفعل ظاهرة المد والجزر على مر العصور، وهي تحتوي على نسب عالية من المعادن الاقتصادية التي تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة.

مصر تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات من الرمال السوداء

وأضاف «أبوالمجد»، خلال افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس في كفر الشيخ، أن مصر تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات من الرمال السوداء على مستوى العالم، ويتركز وجودها في محافظات: «البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان».

استخراج 76 مليون طن معادن

ولفت مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى أنه من المخطط أن يستخرج من مجمع مصانع الرمال السوداء بالبرلس ما يقرب 76 مليون طن معادن اقتصادية، وفقا لدراسات الجدوى التي أجرتها هيئة المواد النووية وأكدتها شركات ومكاتب استشارية عالمية تكفي للتشغيل ما يزيد على 200 عام، بجانب الاستكشافات الجديدة الواعدة الجاري تحديد حجمها، وتركيز المعادن الاقتصادية بها، والعائد الاقتصادي الهائل والمردود الاستراتيجي؛ بهدف سد الفجوة بين متطلبات السوق المحلي والاستيراد وتصدير الفائض منها للسوق الأوروبي والآسيوي.

وبحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإنّ مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم، حيث يستخدم تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويحقق القيمة المضافة للمعادن، فضلا عن فتح الآفاق أمام استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنّ مصنع الرمال السوداء إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى، التي تُعظّم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية والاستغلال الأمثل لها.