التصريح بدفن جثة عجوز صدمه قطار على مزلقان في مركز قليوب

أمرت جهات التحقيق في مركز قليوب، بالتصريح بدفن جثة عجوز لقي مصرعه بعد أن صدمه قطار على مزلقان العادلي بقليوب في محافظة القليوبية.

تفاصيل مصرع عجوز في حادث قطار بقليوب

وكان عجوز قد لقي مصرعه بمزلقان العادلي بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، في أثناء استقلاله عربة كارو، حيث اندفع الحمار الذي يجر العربة بشكل مفاجئ نحو بوابة المزلقان في أثناء مرور القطار، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مستشفى قليوب بوصول «محمد.ع» 72 سنة، جثة هامدة بسبب حادث مزلقان قطار بمدينة قليوب.

التصريح بدفن الجثة

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية وتحريات المباحث توقف عربة كارو أمام مزلقان قطار بمنطقة العادلي بقليوب لحين مرور القطار، وفجأة اندفع الحمار الذي يجر العربة في اتجاه أبواب المزلقان، ما نتج عنه مصرع صاحب العربة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.