محافظ القليوبية يزور مشروع الـ30 مليون بيضة ويتخذ إجراءات عاجلة لتطويره

أعلن اللواء عبد الهجان محافظ القليوبية، إطلاق خطة لتطوير واستغلال مشروع الـ30 مليون بيضة، التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، إذ زار المحاظ اليوم مع وفد من أساتذة جامعة بنها بكليتي الزراعة والطب البيطري؛ لمعاينة موقع المشروع واستغلال المساحات والمتخللات من الأراضي لإقامة مشروعات زراعية عليها.

زراعة 20 فدانا بمحاصيل لا تضر الدواجن

وأوضح محافظ القليوبية في بيان له أنه والوفد المرافق، أجروا جولة ميدانية بموقع المشروع لاختيار أنسب المشروعات الزراعية لإقامتها كزراعة النخيل والصوب الزراعية، إذ يحتوي المشروع على أكثر من 20 فدانًا، سيتم زراعتها بمحاصيل لا تضر بقطيع الدواجن؛ لزيادة استثمارات المشروع وتعظيم الاستفادة منه بالإضافة إلى تطوير مصنع الأعلاف لزيادة الطاقة الإنتاجية له.

بيع البيض بالمشروع بأسعار مناسبة للمواطنين

كما تفقد المحافظ بعض عنابر التربية للدجاج وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلية، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات المقبلة، موجها بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهاما من المشروع في رفع العبء عن كاهل مواطني المحافظة.

30 مليون بيضة في العام الواحد

وأشار "الهجان"، إلى أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له نحو 30 مليون بيضة في العام الواحد، ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية و6 عنبر إنتاج"، وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكداً أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.