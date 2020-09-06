محافظ القليوبية يبحث تطوير مشروع الـ"30 مليون بيضة"

التقى محافظ القليوبية، عبدالحميد الهجان، اليوم، رئيس مجلس إداره البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، والوفد المرافق له، للوقوف على تطوير مشروع الـ"30 مليون بيضة"، الذي يجري تنفيذه بمدينة الخانكة.

وتم خلال الاجتماع، بحضور كل من نائب المحافظ، الدكتور سمير حماد، ووكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، حسن زايد، ورئيس مجلس مدينة الخانكة، العميد خالد كشك، إضافة إلى مدير الشئون المالية بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة مشروع الـ"30 مليون بيضة"، مناقشه عمل بروتوكول بين المحافظه والبنك الزراعي، للبدء في تطوير وتحديث المشروع.

وتشمل أعمال تطوير المشروع إنشاء 2 عنبر لتربية الدواجن، و2 عنبر لإنتاج البيض، وزراعه أشجار النخيل في المساحات البينية، بجوار عنابر الإنتاج بالمشروع.

يذكر أنه تم تأسيس المشروع في شهر مايو 1981، بمنحة ألمانية، وبدأ التشغيل الفعلي بالمشروع، واستقبال أول دفعة "كتاكيت"، في يونيو 1983، وذلك فور الانتهاء من أعمال التركيبات بوحدة التربية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 33 مليون بيضة في السنة الواحدة، ويتكون من مصنعين للأعلاف، بطاقة 5 آلاف طن لكل منهما، كما يشمل 2 عنبر للتربية، و6 عنابر إنتاج، بطاقة 22 ألف و500 دجاجة لكل عنبر.