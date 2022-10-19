«الصحة» تكشف تفاصيل تشغيل 50 عيادة مسائية بـ6 محافظات.. عائدها للأطباء

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على التوسع فى افتتاح العيادات المسائية فى أكثر من 6 محافظات، يأتى ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح عيادات مسائية داخل المستشفيات العائد الخاص بها يعود على الأطباء، وتم افتتاح بعض العيادات بعدد من المستشفيات التابعة للأمانة العامه للمراكز المتخصصة كزايد التخصصي والهرم.

تشغيل 50 عيادة مسائية بـ6 محافظات

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، العيادات المسائية تشمل عدد من التخصصات، كالعظام والباطنه والأذن وغيرها من التخصصات، لافتا الى أن مشروع العيادات المسائية يتم تنفيذه على مرحلتين، حيث يجري العمل حاليا على تشغيل 50 عيادة بـ6 محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية"

وأكد "عبدالغفار" أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبير بالأطباء، وتحسين العائد المادى له، وتحسين بيئة العمل الخاصة بيه، ورفع جودة الخدمات التى تقدم للمواطن وتحسين المنشات الصحية، لافتا الى أن القطاع الصحي بأكمله هناك استمراريه فى تطوير لتحقيق مفهوم العدالة الإجتماعية وتقديم للمواطن خدمات صحية مناسبة له.

تفاصيل قرار "الصحة" عن الممتنعين عن التكليف

وفي سياق متصل،أضاف الدكتور حسام عبدالغفار، تعليقا على الأحاديث التى انتشرت و المتعلقة بقرار وزارة الصحة ضد الممتنعين على التكليف ليس بجديد وهو قرار معمول به منذ سنوات كثيرة "أن الطبيب الممتنع عن التكليف يلغي تكليفه أو يتم اتخاذ اجراءات قانونية وفقا للجهة المكلف بيه .

وتابع "عبدالغفار" يرسل الى الوزارة فى غضون 3 اشهر من مدة التكليف أسماء الأطباء الذين لم يتسلموا التكليف ويتم اتخاذ اللازم، وكل هذه الإجراءات ليست جديدة ولكنها معمول بها وروتينة والأطباء على علم بها.