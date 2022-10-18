«القومي للمرأة» يهنئ مها الرباط لحصولها على جائزة بطلات الصحة

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان السابقة، أستاذة الصحة العامة بجامعة القاهرة؛ لحصولها على جائزة بطلات الصحة في قمة الصحة العالمية.

المرأة المصرية أثبتت قدرتها وكفاءتها في جميع المجالات

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه الجائزة التي تمثل نجاح القيادات النسائية المصرية في مجال الصحة، إذ أثبتت المرأة المصرية قدرتها وكفاءتها في كل المجالات.

الرباط تشدد على أهمية المساواة في الصحة

يذكر أنه خلال جائحة كورونا، جرى اختيار الدكتورة مها الرباط كواحدة من ستة مبعوثين خاصين للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19، وتعيينها عضوا نشطا في مجموعة عمل التعافي التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بكوفيد-19، وطوال حياتها المهنية دافعت عن التغطية الصحية الشاملة، مشددة على أهمية المساواة في الصحة.