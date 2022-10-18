متحدث «الصحة»: الدولة تتحمل تكلفة جلسات الغسيل الكلوي بالكامل

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك متابعة دورية وتوجيهات دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة الصحة، ومن هذه التوجيهات تقديم خدمات عالية الجودة للمريض ومراعاة التغير على مستوى العالم ونقص سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، حيث زاد تكلفة جلسة الغسيل الكلوي.

تكلفة جلسات الغسيل الكلوي بالكامل

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة: هذه الزيادة تحملتها الدولة المصرية من خلال إدارة العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة والسكان، حيث ارتفعت تكلفة الجلسة من 325 جنيه إلى 500 جنيه، ولكن المريض سيظل يتمتع بجلسات الغسيل الكلوي بشكل مجاني تماما.

المريض يحصل على الخدمة بالمجان

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار قرر زيادة المبلغ الذي تتحمله الوزارة لجلسات الغسيل الكلوي بشكل مباشر حتى يحصل المريض على الجلسات مجانا، وحتى «لا يدفع فارق الزيادة من جيبه».

التكلفة زادت على الوزارة

وأكد: «في الماضي، لم يكن المريض يتحمل أي تكلفة، ومع الزيادة لن يتحمل المواطن أي مقابل أيضا، حيث قررت وزارة الصحة رفع المبالغ التي تدفعها من 325 جنيه إلى 500 جنيه».