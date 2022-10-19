الرئيس السيسي: دراسات الجدوى لمشروع الرمال السوداء استغرقت 3 سنوات

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فكرة بداية مشروع الرمال السوداء ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، قائلا: «لما اتكلمنا عن الموضوع من 5 سنين محدش كتير شجعنا كفكرة، لأن دراسات الجدوى خدت 3 سنين، ومين هيدفع الكلام ده.. أنا بقول الكلام ده لينا كمصريين».

تاريخ اكتشاف الرمال السوداء في مصر

ووجه الرئيس السيسي، حديثه للدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، خلال حفل افتتاح مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قائلا: «أنا سعيد من اللي أنت قولته، بس أنا عاوز توضح للناس في مصر اللي بتابعنا وتشوفنا الحكاية دي، بدأت امته، كتاريخ لفهم واكتشاف الموضوع ده في مصر، يمكن أكتر من 80 سنة أو 90 سنة، وكنت عاوزك تشير لده».

وواصل حديثه لرئيس هيئة المواد النووية، مضيفًا: «اشرح للناس عشان يفهموا الموضوع ده أكتر، لأن يمكن لأول مرة الناس تسمع حاجة عن رمال سوداء في مصر».

وبحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإنّ مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم، حيث يستخدم تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويحقق القيمة المضافة للمعادن، فضلا عن فتح الآفاق أمام استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنّ مصنع الرمال السوداء إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى، التي تُعظّم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية والاستغلال الأمثل لها.