الرئيس السيسي للقطاع الخاص: مشروع مصنع الرمال السوداء متاح لكم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ متاح للقطاع الخاص للعمل به.

وأضاف الرئيس السيسي، موجهًا حديثه للقطاع الخاص، خلال حفل افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ: «المشروع متاح لكم تدخلوا فيه واللي عاوز يتفضل.. وبقول الكلام ده في كل مشروع بنفتتحه، واللي يقولي ما أدتناش الفرصة من الأول ليه، بقوله الفرصة كانت موجودة على مدى 40 سنة أو 50 سنة».

الرئيس السيسي: مجتش فرصة لمشروع الرمال السوداء في الماضي

وتابع أن مشروع الرمال السوداء لم يكن له فرصة للخروج إلى النور في عهد الإدارات السابقة: «هنقول مجتش فرصة عشان محدش هيكون شايف إنه فيه خير ويسكت، وإلا هنبقى بنظلم الآخرين، وأي مسؤول في مصر أيا كان موقعه هيحرص أنه لو في مجال لخير هيعمله ولكن محصلش ومجتش فرصة».