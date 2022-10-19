أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2022.. تبدأ من 360 جنيهًا

تنطلق غدا الخميس الدورة 31 من مهرجان الموسيقي العربية، الذي يستمر حتى 3 نوفمبر 2022، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن والطرب في مصر والعالم العربي، مثل ماجدة الرومي وأصالة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وهاني شاكر، وعاصي الحلاني وغيرهم من النجوم، لذا زادت عمليات البحث المستمرة عن أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2022.

ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان في عدد من المحافظات المختلفة، ما بين دار الأوبرا بالقاهرة، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، ومسرح مكتبة الإسكندرية، وغيرها من المسارح المختلفة على مستوى الجمهورية.

أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2022

وتبدأ أسعار تذاكر مهرجان الموسيقي العربية 2022، لجميع حفلات المطربين المصريين والعرب المشاركين في الدورة 31، من 360 جنيهًا وتصل لـ3010 جنيهات، وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الثقافة.

كما حددت وزارة الثقافة موقعًا إلكترونيًا لحجز تذاكر الحفل من خلال هذا الرابط.

جدول مهرجان الموسيقى العربية 2022

- حفل المطرب خالد سليم غدا الخميس 20 أكتوبر بدار أوبرا دمنهور.

- حفل مدحت صالح غدا الخميس 20 أكتوبر، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

- حفل مي فاروق الجمعة المقبلة21 أكتوبر، على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية.

- حفل الفنان هاني شاكر السبت 22 أكتوبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

- حفل راغب علامة الأحد 23 أكتوبر، مقرر اقامتة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

- حفل علي الحجار يوم الإثنين المقبل 24 أكتوبر، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

- حفل الفنانة الكبيرة عفاف راضي الثلاثاء 25-10-2022، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

- حفل كارول سماحة الأربعاء 26 -10-2022، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

- حفل ديانا حداد الخميس 27 -10-2022 على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

- حفل رامي عياش الخميس 27 -10-2022، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

- حفل عاصي الحلاني الجمعة 28 -10-2022، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

- حفل عمر خيرت السبت 29 -10-2022، على مسرح النافورة بالأوبرا المصرية.

- حفل صابر الرباعي الأحد 30 -10-2022، على مسرح النافورة بالأوبرا المصرية

- حفل نادية مصطفي الأحد 30 -10-2022، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

- حفل المطربة جنات31-10-2022 على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

- حفل الكينج محمد منير الأربعاء 2-11-2022، على مسرح النافورة بدار الأوبرا.