جمال بخيت: مهرجان الموسيقى العربية استفتاء ثانوي للرهان على وجدان الشعب

قال الشاعر جمال بخيت، إن مهرجان الموسيقى العربية، بمثابة استفتاء ثانوي للرهان على وجدان الشعب المصري، مضيفًا أن كل المواضيع الإنسانية التي تخص العرب لا بد أن يرجع للأغنية العربية.

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ31

وجاءت تصريحات جمال بخيت على هامش المؤتمر الصحفي المُقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ31، من مهرجان الموسيقى العربية، المُقرر إقامتها فى الفترة من 20 اكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

جمال بخيت: الأغنية المصرية عظيمة

وتابع جمال بخيت: «الأغنية المصرية عظيمة وعظمتها أنها غير مجمدة عند فترة معينة وأنها ليست أغاني تراثية قادمة من القرن الماضي ولكن الموسيقى العربية كائن حي يقوم في الصفوف الأولى في قضية المجتمع والوعي».

وأشاد بتعدد الأجيال المشاركة في المهرجان، مُشيرًا إلى أن الأغاني التي تغنى في هذه الدورة ستغطي الـ120 سنة من الأغاني العربية.