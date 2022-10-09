رئيس دار الأوبرا يكشف تفاصيل الاحتفال بمرور 34 سنة على تأسيسها

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إنّ حفل اليوم تقدمه فرقة الموسيقى العربية من خلال الأوبرا، بقيادة المايسترو صلاح غباشي والمايسترو أحمد عامر، موضحًا: «حاجة جديدة إننا نقدم 2 مايسترو في العرض بشكل عام».

وأضاف صابر، خلال لقاء مع مراسلة برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على قناة DMC: «يشارك في العرض فرقة باليه أوبرا القاهرة، حيث تقدم بعض الرقصات المصاحبة للأغاني، وعرض اليوم تسلسلا تاريخيا للموسيقى العربية بشكل عام خلال الـ100 سنة الماضية وحتى الآن».

وتابع أن دار الأوبرا المصرية متميزة طوال السنة الماضية، حيث تقدم فنا جيدا بمختلف الأنواع، وحققت نجاحا كبيرا في الـ34 سنة الماضية: «في كل عيد ميلاد للأوبرا نقدم شيئا مختلفا، وفي هذا العام، قدمت فرقة الموسيقى العربية تسلسسلا تاريخيا للأغاني منذ 100 سنة وحتى الآن».

انتهاء الحفل

وانتهى منذ قليل، الفاصل الأول من حفل مرور 34 عاما على تأسيس دار الأوبرا المصرية، الذي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، حيث بدأ الحفل بثلاثة تابلوهات حركية لعارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة، تصميم فاروق الشريف، هي موشح عجبا لغزال لـ فؤاد عبد المجيد، قلبي دليلي لـ محمد القصبجي، فين قلبي لـ محمد فوزي، إلى جانب موسيقى بشرف عربات السيكا- على قد الليل ما يطول لـ سيد درويش، غريب الدار لـ محمد القاسم، يا حلاوة الدنيا لـ زكريا أحمد.