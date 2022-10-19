عز العرب: الدولة حريصة على دمج الشباب في مفاوضات الحوار المناخي

قال مصطفى عز العرب، منسق وزارة الشباب والرياضة لمؤتمر المناخ COP 27، إن الشباب لهم دور كبير في قمة تغير المناخ؛ لأنهم أكثر الفئات تأثرًا بالتغيرات المناخية، فضلًا عن الأجيال المستقبلية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على دمجهم في العمليات والمفاوضات الخاصة بالحوار المناخي.

الدول الكبرى سبب رئيسي في حدوث التغيرات المناخية

وأضاف «عز العرب»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» مع المذيعة أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن الدول الكبرى استخدمت الموارد المتاحة بشكل كبير وسلبي في آخر 150 سنة مما أثر على جودة الحياة وصحة كوكب الأرض، وهذا ما نتج عنه التغيرات المناخية التي نشهدها الآن.

وتابع، أن تأثيرات التغيرات المناخية ظهرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير من خلال ارتفاع في درجات الحرارة على سطح الأرض، علاوة على ارتفاع مستوى البحار بسبب ذوبان الجليد، فضلًا عن الانبعاثات الكربون، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول لتلك التغيرات حتى لا يحدث نقص في المحاصيل ويتهدد الأمن الغذائي بالدول ومن ثم حدوث المجاعات.

التغيرات المناخية تهدد وجود الإنسان

وأشار منسق وزارة الشباب والرياضة لمؤتمر المناخ COP 27، إلى أن التغيرات المناخية تهدد وجود الإنسان، موضحًا أن الدول المتقدمة المتسببة في حدوث تلك التغيرات لابد أن تدعم وتساند الدول النامية لتعويض الخسائر الناتجة عن تلك التغيرات، علاوة على مساعدتها في بناء اقتصادها والبنية التحتية على أسس خضراء.

وأوضح، أن المفاوضات التي تحدث في مؤتمر قمة المناخ، تتابع تنفيذ الدول للالتزامات التي وقعت في مؤتمر باريس للتغير المناخي، متابعًا أن مصر تستضيف القمة تحت شعار «الطريق إلى التنفيذ».

دور الشباب في مؤتمر قمة المناخ

وأكد أهمية دور الشباب في العملية الخاصة بالمناخ على مستوى العالم سواء في التوعية والمشاركة المجتمعية والتدريب والتعليم، علاوة على تشكيل مجموعات الضغط على الحكومات والعمل الدوري.