«بيئة عين شمس»: التغيرات المناخية «متطرفة» وتؤثر على إنتاجية الغذاء

قال الدكتور علاء سرحان، وكيل كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن التغيرات المناخية ستؤثر في إنتاجية الأراضي الزراعية والغذاء، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن بعض أنواع النباتات ستنمو بصعوبة، والإنتاجية ستقل، والآفات ستزيد وتتغير، والأمراض ستتحول نوعيتها وأشكالها.

وأضاف «سرحان»، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، أن حصيلة صيد الأسماك ستتغير، وكذلك أمراض الإنسان، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا: «أي شيء يؤثر على إنتاجية الفرد وصحته وعافيته يؤثر تأثيرا مباشرا في دخله، التغيرات المناخية متطرفة جدا، ما بين سيول وأمطار عارمة إلى جفاف».

التغيرات المناخية تؤثر في قدرات الإنسان

وتابع وكيل كلية البيئة بجامعة عين شمس وأستاذ اقتصادية البيئة، أن هذه التغيرات القوية تؤثر في الإنسان وقدرته على تنظيم حياته والنشاط الاقتصادي الخاص به، وكذلك الأمراض التي تصيبه والعلاج وإنتاجيته، وكل هذا يُترجم إلى أضرار اقتصادية.

وستؤثر التغيرات المناخية ايضًا على الهجرة، لأن بعض المناطق ستكون جافة جدا، ولن يكون فيها مياه أو زرع، وسيضطر الناس إلى هجرة هذا المكان إلى أماكن أخرى، بحسب «سرحان»..

وأشار، إلى أن بعض مناطق نهر الدانوب لم تعد صالحة للملاحة بسبب ارتفاع درجة الحرارة في منطقة كبيرة بأوروبا، كما قلت مياه الأمطار، ومن ثم قلت المياه السطحية.

قمة المناخ

وحول مؤتمر قمة «COP 27»، أكد وكيل الكلية، أن اختيار شرم الشيخ مدينة السلام يحمل أكثر من رسالة للعالم، إذ أن التغير المناخي لن يحل دون تعاون المجتمع الدولي، حيث يجب أن تعمل جميع الأطراف سويا، لأن تداعيات التغيرات المناخية لا تقف عند الحدود السيادية للدولة، ولكنها عابرة للحدود والقارات والمحيطات.